美陸貿易談判陷僵局已久，雙方終於訂於十月舉行新一輪貿易談判。而據外媒報導，一名白宮官員人士表示，美國副總統彭斯原定針對北京採取強硬態度的演說，已經重新安排至今年稍後舉行。若屬實，此為彭斯對陸強硬演說自六月G20大阪高峰會以來，第二次因貿易談判而延後。

據路透社報導，北京宣布高層官員10月初將赴華府與美方談判，以終結邁入第二年的貿易戰後，白宮方面傳出這項消息。報導稱，這名因未獲授權公開說明而要求匿名的人士指出，原先彭斯（Mike Pence）規劃於6月舉行演說的基調，將因當下需要而定。而彭斯的對陸演說，先前6月已因大阪G20峰會期間川習而延後。

對此，美國副總統辦公室發言人證實，彭斯針對大陸的演說將在今年秋天舉行，但未提供確實日期和其他細節。

此外，對於新一輪貿易談判，美國白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）接受CNBC訪問時表示，10月會談可能「熱絡」，但他無法預測談判結果。他說：「代表們將在10月初會談，持續兩週，所以我無法預測結果，無法在這兒預測。我能說的是，談判持續進行。可以說，當中國代表團來這兒的時候，談判將趨於熱絡。」

(中時電子報)