總統府秘書長陳菊被爆出在擔任高雄市長期間，氣爆物外的善款的支用遭到質疑，陳菊已經對國民黨立委曾銘宗、許淑華等人提出告訴，以捍衛個人及團隊的清白；對此，國民黨前立委孫大千表示，陳菊既然有力氣去提告，為什麼就不願意花一點時間，把社會各界對氣爆善款的質疑說清楚呢？

孫大千在臉書上發文表示，他認為陳菊「以訟止謗」的行為是在繞遠路，既然有力氣去提告，為什麼就不願意花一點時間，把社會各界對氣爆善款的質疑說清楚呢？孫大千提出五個問題，拜託陳菊阿莎力一點回答。

第一，善心人士所捐的善款，可不可以拿來支付市府原本應該自行編列預算的活動項目呢？

第二，善心人士所捐的善款，可不可以拿來購買市府各局處的各項硬體設備呢？

第三，善心人士所捐的善款，可不可以拿來負擔市府海外考察和宣傳的相關經費呢？

第四，善心人士所捐的善款，真的每分每毫都用在災民的身上和災區的重建嗎？

第五，陳菊前市長對於氣爆善款的使用方式，是否完全知情和充分支持呢？

(中時電子報)