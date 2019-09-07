今年夏天接連扯謊的火箭總管莫瑞，這次總算說到做到了！先前宣布拒絕執行最後1年383萬美元球員選項合約的火箭替補中鋒奈內，7日在IG宣布跟火箭續約，「家，甜蜜的家，我回來了！」莫瑞也在IG回應，「寶貝！回來了。」

「從我加入火箭第一天開始，他們就對我很好，在我不相信自己的時候，他們卻繼續相信我，」上季場均3.6分、2.9籃板的奈內表示，「在火箭第一次跟我簽約的時候，我已面臨許多困境，但火箭對我很好，這就是我續約原因。」

談到火箭新球季獲得韋斯布魯克加盟，奈內充滿信心表示，「韋斯布魯克根本是頭野獸，他是在哈登身邊打球的一個完美人選，我相信他可提供哈登應有幫助，幫助球隊盡量走到更高的位置。」奈許預計仍是先發中鋒卡培拉的替補。

現年36歲的奈內，在2002年第7順位被尼克選上，是目前2002年選秀球員唯一還待NBA的球員，生涯打過金塊、巫師、火箭等隊，如今選擇跟火箭續約，看來他應該做好待在火箭退役的心理準備，問題是新球季能否成功奪冠。

(中時電子報)