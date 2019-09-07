英國國會上議院今天批准一項法案，將迫使首相強生（Boris Johnson）延後脫歐，這讓試圖以提前大選回擊的強生面臨新的挫敗。

現在這項法案需要獲得女王伊麗莎白二世御准，成為正式法律，如果強生下個月未能與歐盟達成脫歐協議，必須向歐盟請求將目前的脫歐期限10月31日延後。

強生希望提前舉辦大選，如此一來他就能獲得授權，不管有無協議，都會在10月31日帶領英國脫歐。他昨天曾誓言寧願「死在溝渠裡」，也絕不會延後脫歐。

英國民眾向法院要求推翻強生決定讓國會下週起開始休會的命令，今天遭到倫敦的高等法院予以駁回，但本案獲准向英國最高法院提出上訴，最高法院預定17日聽審。

親歐盟運動人士米勒（Gina Miller）告訴記者：「我和我的律師團將不會放棄為民主而戰。」

強生譴責防止英國無協議脫離歐盟的法案是「投降法案」，將讓其他27個歐盟國家領導人能夠決定英國退出歐盟的條款。

強生3日將跑票的21名保守黨議員開除，這個決定讓他在國會失去可運作的多數優勢。

強生在蘇格蘭造勢時說：「歷史上從未出現過讓在野黨有舉行選舉的機會，卻被拒絕的例子。我認為他們犯下極大的政治錯誤。」

(中央社)