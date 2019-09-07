孫子在爺爺、奶奶心目中都是心肝寶貝，疼愛有加。新竹一名網友就在臉書社團「 爆廢公社」回憶表示，自己與奶奶的感情不錯，自從奶奶過逝，就想起嬤孫兩人的生活點滴，「小時候常常偷她的錢，長大後問奶奶知道嗎？奶奶說知道，我說妳知道怎麼不換地方？」，沒想到奶奶短短回應6個字，竟然逼哭上萬人。

「奶奶說知道，我說你知道怎麼不換地方呢？」奶奶笑著回：「我怕你找不到」。這則貼文發出不到3個小時就收有6400多個讚、200多則留言，但大多數留言都是責怪原PO：為什麼放洋蔥，讓人淚流滿面。大家看到PO文都想起了家中的長輩。

網友看到PO文也想起，小時阿嬤怕他不夠花，刻意把1000元當50元紙鈔給他。（圖／摘自臉書爆廢公社）

網友留言：「我也想阿嬤了（泣」、「有奶奶真好」、「我是想我阿公，去年肺炎過世」、「眼睛酸酸的」、「這是我今天聽過最美的話」、「奶奶總是特別疼孫」。

另有網友分享自己的故事，小時候跟外婆要50元零用錢，外婆總是給她1張1000元，原本以為是因為顏色太像（當時50元紙鈔與1000元紙鈔顏色相近）搞混，問後才知道，原來「阿嬤是怕我不夠花」。

(中時電子報)