張姓病患今年3月到被稱為「智齒之神」的知名牙醫郭儒銓診所求診，不滿診所僅接受轉診而拒絕，竟抓起櫃台的預約單亂丟，還嗆聲診所、醫生「囂張，見死不救」，揚言要讓郭上媒體，診所報警提告，台北地院依違反《醫療法》判處張男徒刑2月，緩刑2年，須向公庫支付3萬元。

郭儒銓的診所位於台北市羅斯福路，由於拔智齒的功力廣受好評，傳言他親手拔過的智齒已經超過10萬顆以上，許多診所難以處理的水平智齒，都會被轉診來此，而被網友封為「智齒之神」。

判決指出，張男今年3月1日晚間，前往郭儒銓牙醫診所求治，因不滿醫護人員告知該診所是口腔外科專業診所，僅接受其他牙醫診所轉診手術病患，且必須事先預約，郭聞聲出來查看時，張竟拿起櫃台上的看診預約本，猛力砸向郭，並稱「你這醫生怎麼那麼囂張，見死不救，沒有看過診所那麼囂張」、「你很囂張、不給我看，我就讓你上媒體，讓你混不下去」，診所報警提告，張遭北檢起訴。

(中時 )