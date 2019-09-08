48歲金姓男子上網假裝國安局長、台大醫師，誘騙孫姓婦人結婚後，佯稱孫的兒子犯下殺人、性侵案，遭國安局植入晶片監控，不付錢具保會遭槍決，1年內盜刷孫信用卡、預借現金共詐騙540萬餘元，一審判金男徒刑4年2月，檢方認為金行騙1年多，詐騙孫540萬元，造成孫迄今仍負債，量刑過輕，提起上訴，但遭高院駁回，仍判刑4年2月。

金2010年底冒充楊姓美女前主播，要書商提供手機；後來又騙3女子詐取30萬元。2016年6月金假釋出獄，在網站「愛情公寓」佯稱是台大約診醫師、教授，又穿軍服誆稱是國安局長，騙得孫婦芳心，翌年與孫結婚，4個月內盜刷孫信用卡144次，得手65萬餘元，另以孫的信用卡預借現金，1年詐騙430多萬元。

金邀孫婦加入他虛設「國安局」LINE群組，金一人分飾多角，另冒充孫婦兒子及其女友，申請LINE帳號和孫婦聊天，之後金傳訊孫婦兒子「強暴女生」、「吸安被收押」等假訊息詐騙。金稱孫姊姊和子女因涉案「被植入晶片」，若未付款恐隨時被槍決，騙孫45萬餘元、另騙走3個門號。去年2月，孫因金失蹤報警才知金被收押，始知受騙。

一審審理時，金認罪願賠孫430萬多元，但因服刑沒錢賠，法官依偽造文書、詐欺取財、恐嚇取財3罪判刑4年2月，另2個詐欺得利罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

檢方認為，金男前科累累，竟利用孫婦感情上之信任，詐騙孫婦近1年、詐騙540餘萬元，孫迄今仍背負債務，造成她精神極大痛苦及名譽損害，一審量刑過輕，提起上訴。高院駁回檢方上訴，仍判金男徒刑4年2月，金男所涉詐欺、恐嚇等罪部分均已定讞，僅偽造文書罪部分，可再上訴。

(中時 )