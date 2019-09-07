小熊隊先發投手達比修有的球種好多啊！大聯盟官網報導，近10年來的先發投手，大多數保有4個或5個球種，達比修是唯一使用過10種球路的投手，簡直像個魔術師。除了困擾打者之外，負責配球的捕手恐怕也記不清他有多少球種。

1.軟切速球(Cut fastball, soft)：據說是介於四縫線速球與切球之間的球種，擁有比直球更好的掌控力，球速也超過切球，這是達比修使用頻率最高的球種。

2.硬切速球(Cut fastball, hard)：力道更強的切速球，球速可達91英里，比某些投手的四縫線還快，但保有切球特性。

3.四縫線速球(Four-seam fastball)：就是一般的直球。達比修第一球常常就是直球。

4.滑球(Slider)：達比修奪三振的主要武器，讓打者揮空或站著吃好球的機率高達38.6%。

Yu Darvish throws the most devastating fastball of his career. pic.twitter.com/sicvVLhnUL — Subscribe to Cut4 on YouTube!!!! (@Cut4) April 16, 2019

5.二縫線速球(Two-seam fastball)：進壘前會移動的直球，達比修曾用這招表演過「人肉彈珠台」，只不過當時被視為一般的四縫線直球。

6.曲球(Curveball)：球速平均76.2英里，達比修較少使用的球種。

7.彈指曲球(Knuckle-curve)：球速更快的曲球，受到了新隊友金柏若(Craig Kimbrel)的啟發。

8.慢曲球(Slow-curve)：俗稱小便球，球速慢、拋物線特大，單純用來偷襲打者。

9.指叉球(Splitter)：進壘前急速下墜，達比修在韌帶手術之後使用率大減。

10.變速球(Changeup)：主要配合速球迷惑打者，但有指叉球代替，亮相機會不多。

以上是達比修今年登板使用過的球種，他在遊騎兵時期還會罕見的螺旋球(Screwball, 反方向滑球)。頂尖投手未必需要這麼多花樣，韋藍德(Justin Verlander)、柯蕭(Clayton Kershaw)拿手的其實也就3或4種。可能開發新球種就是達比修的興趣，他曾以單季277K勇奪美聯三振王，K9(每9局三振數)每年都保持在10以上，可見這些不是花招，全是真本事，

(中時電子報)