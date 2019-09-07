網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

近來換瑜傳聞不斷，雖然國民黨最後以訟止謗，但對國民黨的傷害已經造成。可是有網友卻認為，近來韓黑和1450攻勢不斷，就是因為他們最怕韓國瑜出來選，現在就是反民進黨勢力在韓國瑜每週跑選舉行程下團結起來了，當初本來想看好戲的覺青突然發現大事不妙，只好整天唱衰韓國瑜希望換瑜。該網友更悲觀表示，明年韓國瑜勝選定了！

網友TheoEpstein於批踢踢發文表示，笑死人，現在最擔心韓國瑜繼續選的是誰？「1450、菸粉等小牙籤」。這些人只配被韓國瑜從屁眼看啦！現在就是反民進黨勢力在韓國瑜每週跑選舉行程下團結起來了，當初本來想看好戲的覺青突然發現大事不妙，只好整天唱衰韓國瑜希望換瑜。朱立倫這種完全沒有群眾魅力的人，出來選才正對了菸粉的意圖。

該網友更表示，現在國民黨就是要堅持韓國瑜選到底。經過正式初選公開公正選出來的候選人，絕對不能輕易換掉。這樣的話，明年1.11大概有九成勝算。換掉的話，必敗無疑。為了終結無能貪腐蔡英文的統治，絕對不要被菸粉1450所惑，唯有堅持韓國瑜。

該網友結論一出來，引發其餘網友討論，「真的搞不懂要KMT換掉最強之人是三小意思，事實證明朱就第三名 換他上票之會更少」、「雖然果凍老王靠夭初選制度不公 但我認為他們是怕輸才這樣說 經過初選制度的應該支持」、「根本沒差，不管換不換KMT都輸定了」、「你們一直覺得認為不換瑜才會贏很好笑，但就是拿不出一個能贏的人，到底是好笑在哪」！

該網友更在留言中悲觀表示，「如果韓國瑜真的那麼爛，幹嘛整天抹他洗他文？放到1.11直接雙殺更好啊！現在就是韓國瑜極有可能靠群眾魅力贏！我現在超級悲觀的，Ｘ的明年要看韓國瑜就任中華民國總統，Ｘ他Ｘ的。」

(中時電子報)