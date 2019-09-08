外交部曾姓科員因欠債，利用辦理僑民申請喪失國籍代轉內政部的機會，侵占規費54次、共155案，總計金額18萬餘元，東窗事發後向廉政署自首，並返還犯罪所得18萬餘元，高院依侵占公有財物罪判處曾員徒刑2年，緩刑4年，須接受3場法治教育課程。可上訴。

判決指出，僑民在海外如要辦理喪失中華民國國籍，須前往當地外交部派駐單位填寫申請單，並以現金繳交1000到1200元的規費，再由駐外人員將文書與現金裝入袋中，轉交到國內由外交部，再函轉給內政部。

曾姓科員利用經手這項業務機會，從中拿走155件規費，之後因延遲辦理業務，見東窗事發，向廉政署自首，被北檢起訴。

一審認為，曾雖拿走155件規費，但有些是1天內侵占數筆，法官認定是接續犯只論1罪，並認為曾每次犯罪財物都在5萬元以下，且自首並將不法所得18萬餘元繳回外交部，予以減刑，加上曾任職外交部20多年等情狀，判曾應執行徒刑2年、褫奪公權2年，緩刑4年，接受法治教育課程3場次。曾上訴高院遭駁回，維持一審判決。

(中時 )