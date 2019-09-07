星宇航空官網分享第二梯培訓飛航員照片，計有14位，其中4位師妹飛航員成為亮點。（圖/星宇航空 STARLUX Airlines臉書）

張國煒與第二批培訓學員分享飛行受訓心路歷程。（圖/星宇航空 STARLUX Airlines臉書）

籌設中的星宇航空，最近在臉書上分享第二批14位培訓飛航學員照片，其中有4位正妹飛航員，外型帥氣亮麗，讓網友驚呼「好美、好帥啊」。星宇航空董事長張國煒更透露，「以後坐在我旁邊飛，都要有手動飛到3萬英呎的自信」。

星宇航空在官方臉書「星宇航空 STARLUX Airlines」 分享張國煒與第二批培訓學員分享飛行受訓心路歷程，強調星宇招募沒有題庫，選才重點是遴選出具備優秀「人格特質」，面對困難的堅持、對航空的熱情、樂於團隊合作，一同把事做好的夥伴。

他並勉(威)勵(脅)學員，全力以赴、心無旁驁，專注訓練，並跟學員開玩笑：「以後坐在我旁邊飛，都要有手動飛到3萬英呎的自信」。星宇航空表示，第二批共14位培訓飛航學員，預計將於今年10月跟隨學長姐腳步，前往美國接受為期1年的飛行訓練。通過甄選只是第一步，拼過飛行考驗，就是成為飛航員的一輩子志業 。

由於臉書同時分享學員照片，網友看到亮點，14位培訓飛航員中，有4位是正妹，四大金釵同框，帥氣亮麗爆表，網友紛留言，「這意思是機師也有女的？厲害了」、「女機師好帥啊~超有魅力」「完全無法抵抗！我現在就想上飛機開始我的星宇旅程了！」還有人問「他們之中年紀有超過33歲的人嗎？」

(中時電子報)