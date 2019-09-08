立委段宜康去年4月質詢軍人年改議題時，指他痛恨貪得無厭，林姓網友事後在臉書上PO出「段宜康：軍人愛做官就是貪生怕死才會想要做官」，並留言「問題多的斷混蛋」。一審依誹謗罪判林男徒刑2月，林男認為判太重，上訴高院遭駁回，林男被判刑2月，得易科罰金6萬元定讞。

判決指出，林不滿段宜康在年改議題上媒體之發言，去年4月23日深夜，在個人臉書上張貼段相片並發表「段宜康：軍人愛做官就是貪生怕死才會想要做官」文章後，再於文章下留言「問題多的斷混蛋」，事後段報警提告。

一審庭訊時，林坦承發表「段宜康：軍人愛做官就是貪生怕死才會想要做官」文章內容，但辯稱只是對年改的議題發表意見，至於「問題多的斷混蛋」留言，是因他電腦沒有關，朋友就用他暱稱留言，他沒有誹謗犯行。但法官不採信。

法官認為，林男在法院審理期間雖一再表示願與段和解，但又表示和解條件是段必須對於所作所為致歉、應在臉書上公開將年金改革的事情說清楚，最終無法如解，依誹謗罪判林男徒刑2月。案經上訴，遭高院駁回，林男被判刑2月，得易科罰金6萬元定讞。

(中時 )