紐西蘭政府最近研擬了一套「掃黃行動」，引起了知名成人網站「Pornhub」極大的反彈。據《Newshub》報導，紐西蘭眾議院議員、內政部長—特蕾西馬丁(Tracey Martin)針對目前網路上情色氾濫的問題發出了警告，她指出「情色作品(pornography)已經像雪崩一般襲擊(青少年)」。特蕾西認為，現行的法規已經過時，很多的規範都是在網路尚不太普及時所立的。因此，紐西蘭政府正在考慮掃除、改變目前透過網路媒體滲透的情色訊息。並研擬一系列阻撓青少年的「防黃」措施。例如，在公共場合提供的Wi-Fi都必須確保是經過適當的「過濾」；以法律規定提供網路的提供者都必須確保家長能夠監控孩子使用網路的情況。以及若是要進入成人網站時必須提供身分證號碼及年齡等等。

而面對紐西蘭政府的強硬作風，世界知名的成人網站「Pornhub」反擊道，他們已經盡他們所能的使用適當的方法去確保及保護兒童及未成年少年(不看到成人片)。且Pornhub認為政府的修法將會影響「人們怎麼觀看情色片」。

雖然Pornhub說自己已經盡其所能保護孩子們，不過根據實測若點入網站將會發現該網站連基本詢問是否年滿法定年紀的簡易阻撓都沒有，而且當點進影片後又會立刻跳出成人廣告等。話雖如此，但是紐西蘭政府以這樣強硬的設立，就真的能達到根本的解決嗎？這是一件值得思考的問題。

(中時電子報)