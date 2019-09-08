桃園市市政顧問鄭義雄，打著市長鄭文燦「乾爹」名號，向周姓違章工廠業者收受5萬元後，充當白手套，以裝10萬元現金的茶葉禮盒行賄桃市府經發局副局長王允宸，高院依貪汙罪判處王允宸徒刑2年10月，可上訴。另鄭、周2人各判刑6月，可易科罰金18萬元定讞。

判決指出，高亨公司周姓副總經理，因工廠無登記證遭查報開罰2萬、勒令停工還面臨拆除，2015年7月23日中午，與鄭義雄在熱炒店邀王允宸餐敘，並商討高亨公司臨時工廠登記申請案解決之道。周在餐敘前，先給鄭5萬元，餐敘席間，周、鄭委請王設法釐清高亨遲未取得臨時工廠登記事宜。

席畢，周自車內取出裝有現金10萬元賄賂之茶葉禮盒袋1 袋，由鄭轉交王允宸，當日下午鄭打電話給王：「你那個茶葉裡面的茶葉要放那個好」、「這樣聽懂喔」暗示茶葉袋內有現金，王則回覆：「好，瞭解」等語。王回辦公室後，指示下屬盡速處理高亨案，並收受10萬賄賂花用。

一審判處王允宸徒刑4年2月、褫奪公權4年，鄭、周2人均判刑6個月、得易科罰金，均褫奪公權1年。3人上訴請求判處緩刑，高院因3人認罪，改判王允宸2年10月、褫奪公權2年，另鄭、周2人仍判刑6月，均不得緩刑。其中鄭、周2人因不得上訴，被判刑定讞，只有王允宸仍可上訴。

(中時 )