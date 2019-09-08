袁姓男子就讀國立台北教育大學期間，因修課問題到系辦公室丟雞蛋，被系上教授及教官制止，竟上網至學校臉書群組，PO文辱罵教授是「前蕭萬長走狗」，還放上教授照片截圖，教授憤而提告，高院依公然侮辱罪判袁男拘役50天，可易科罰金5萬元定讞。

判決指出，袁男原為國立台北教育大學學生，因修課問題，2016年2月26日，在台北教育大學系辦教室，丟擲雞蛋，經該系陳姓教授及教官制止，將袁帶離教室，袁對陳心有嫌隙。

翌日晚間，袁男請同學以他人暱稱登入學校臉書群組，張貼「照片這位平日親切的教官（軍人）也會對手無寸鐵的學生展現這種面目可憎到極點的恐嚇神態。（圖為本校教官協同自稱前蕭萬長走狗結盟羈押學生現場，事後連警方都表示上述2 人無權擅自行使該不當行徑）」並張貼教官及陳姓教授照片截圖。

事後陳姓教授上網瀏覽發現，認為袁男以「前蕭萬長走狗」文字辱罵他，提起告訴。

(中時 )