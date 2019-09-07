地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

地景藝術節飆高溫，八德「行動補給站」啟動，幫執勤人員消暑。（八德分局提供／甘嘉雯傳真）

2019桃園地景藝術節進入第2天，由於執勤時間長且天氣悶熱，桃園市政府警察局八德分局考量執勤員警辛勞，也擔心員警在烈日下執勤體力不支，特別在展區內的機動派出所準備各種補給品，隨時補充體力。

八德警分局四維、八德、大安等3個派出所的警友站，分別在大湳森林公園、溪濱公園、西坡埤塘生態公園等3個處所成立了「行動補給站」，準備了運動飲料、沙士、礦泉水等多種飲料以及餅乾、鯛魚燒、冰品、水果等食品，並派專人騎乘機車化身小蜜蜂，親自送到每位辛苦執勤的同仁手上。其中八德派出所警友站長吳航，特地準備了數十條涼感巾供同仁使用，頗受好評！

分局長陳錦坤也親自到場慰勞執勤的同仁，對於3個警友站長表達由衷感謝之意，並提醒同仁認真執勤之餘，也要適度休息，並注意補充水分。也呼籲多利用接駁車、公共運輸工具等到展場參觀，因為這幾天都是高溫氣候，請民眾前來參觀展場時注意身體狀況，如有身體不適情形，可隨時就近向執勤員警或展場工作人員反映，以利即時處置，才能玩得開心又安全。

(中時 )