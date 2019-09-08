陳姓男子去年9月持玩具槍到新竹市議員鄭正鈐服務處，一進服務處就將玩具槍置於桌上，喝令「不要講話」，還當眾以衛生紙擦槍，引發在場人士恐慌，一審因鄭及在場人士不願追究，判陳無罪。但檢方不服，提起上訴，高院改依恐嚇危害安全罪判處陳男拘役30天，可易科罰金3萬元，可上訴。

判決指出，去年9月10日上午，陳男攜帶與真槍極為相似的1把黑色塑膠材質玩具手槍，前往新竹市議員鄭正鈐服務處，進入服務處後，將槍枝放置服務處圓桌上。在場人士詢問陳男有什麼事？陳大聲喝令「不要講話」。

陳男並坐在服務處內，當著眾人面前，以衛生紙擦拭該手槍，致在場人士心生畏懼，報警逮捕陳男。

陳男辯稱，他當天拿的是玩具槍，且從頭到尾沒有拿槍指人，沒大聲說「不要講話」，並稱鄭是他國中同學，他到服務處是去鄭，因鄭說會晚點到，他因等待期間無聊，所以才從包包拿出玩具手槍出來，看到槍髒髒的，拿衛生紙擦拭。

一審因鄭及在場人士均不願追究，判陳無罪。但檢方不服，向高院提起上訴。

高院勘驗監視器畫面，發現陳男頭帶安全帽，以右手拉開服務處玻璃門並走入，同時左手手持黑色玩具槍，與陳男辯詞不符，不採信陳男辯詞，認為檢方上訴有理由，撤銷一審無罪判決，改依恐嚇危害安全罪判處陳男拘役30天，可易科罰金3萬元。可上訴。

(中時 )