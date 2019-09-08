陳姓男子因見友人女兒智障，而起色心，先藉口上廁所，在廚房對友人女兒襲胸，之後再趁友人不在家之際，將友人女兒拉進廁所撫摸胸部及下體猥褻洩慾，結果友人兒子返家見廁所外有2雙鞋子，撞門救姊，陳男見狀逃逸，但慌亂中遺留手錶成為性侵鐵證。高院審酌陳男亦為輕度智障，依2個乘機猥褻罪判處陳男徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決指出，輕度智障的陳男，是被害女子父母的友人，知悉被害人為重度智障，2017年12月某日，前往被害人住處，拜訪被害人母親，佯裝要上廁所，隨即跑進廚房，以手撫摸被害人胸部，被害人母親因陳男上廁所時間太久，察覺有異前往查看，當場目睹陳男對女兒襲胸，出聲喝斥，陳才離去。

去年2月24日中午，陳男再到被害人住處，發現僅被害人獨自在家，進入被害人家中，隨即將她推進廁所內，撫摸她胸部、下體猥褻。正好被害人弟弟返家，見廁所外有2雙鞋子，察覺有異，在廁所門外呼喊無人回應，立刻將廁所門撞開。

陳男見狀，拔腿就跑，慌亂中將手錶留在廁所內，弟弟報警處理，警方循線逮捕陳男送辦。一審依2個乘機猥褻罪判處陳男徒刑6月，得易科罰金18萬元，案經上訴，高院仍判處陳男徒刑6月，得易科罰金18萬元。

(中時 )