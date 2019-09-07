今夏從鵜鶘跳槽湖人的「一眉哥」安東尼戴維斯，7日出席電玩遊戲「NBA 2K20」代言活動時透露，自己在今年夏天積極苦練三分球這項新武器，期望能讓對手更難防守，他更大膽放話，「是的！我可以預見自己在新球季奪冠場景。」

「我想今年夏天在三分球方面提升最大，因為我希望可以拉開球場空間，當前比賽趨勢也會要求內線投三分球，」安東尼戴維斯說，「上季我的三分命中率大約3成，希望能在新球季提升到3成8到3成9，盡我全力幫助湖人贏球。」

除了可以預見自己在新球季幫助湖人奪冠場景，安東尼戴維斯更強調，「這需要付出大量的努力，經歷許多的起伏或挫折，但我認為如果我們可以保持團結，擁有正確的心態，我們就可做到。」畢竟湖人新球季陣容變動幅度相當大。

安東尼戴維斯10年前就曾預告自己會跟「小皇帝」同隊打球，如今總算得償所願，到底他的心情如何？他說：「能在詹姆斯身邊打球感覺當然很棒，他是未來籃球名人堂成員，也可幫助隊友變得更好，我當然興奮快跟他並肩作戰。」

(中時電子報)