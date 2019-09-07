行政院副院長陳其邁今天在臉書透露，他開始學寫毛筆字了。

陳其邁表示，今天趁著中午午休的空檔，他帶一箱文旦當作束脩，向行政院裡高齡88歲的朱國華阿伯正式拜師，朱國華阿伯今年已經88歲、1994年從國防部退休後，就在行政院揮毫至今，好幾任行政院長的中堂、輓聯，都是出自他的手筆。

陳其邁回憶，2004年他擔任行政院發言人時，總是有一位阿伯比他還早開始工作，但是這位阿伯的外表看起來應該是已經退休的年紀；2019年，他再次回到行政院擔任副院長，這位阿伯依舊在這裡、依舊比他早到院，一起等電梯。而阿伯看重工事的職人精神，令他欽佩。

陳其邁說，數十年如一日，阿伯專心提筆寫下每一個字。每一個筆畫有著人生的厚度；每一幅作品都是歲月淬鍊的溫度。而朱國華老師指導他寫字的時候，一絲不苟，每一次下筆與收筆，都當成是自己在寫字，告訴他該怎麼施力，手腕該怎麼轉。

而陳其邁寫的字是「敬天愛人」。這是他非常敬佩的理想，也在寫字的過程中，靜下心細細體會這四個字的意義。

陳其邁還說，行政院還有另一位76歲的徐雪子阿姨，也是2003年自行政院退休後，揮毫至今。他們的認真，讓他想起劇場國寶李國修的名言：「人一輩子能做好一件事，就功德圓滿了。」政治，也是相同的道理。

(工商 )