金融消費爭議逐年增加，台中市政府法制局將於9月19日下午2時至5時，在台灣大道市政大樓4樓集會堂舉辦「消費者保護法規講習」，說明保險理賠、銀行貸款、抵押、信用卡，以及購買基金、股票、期貨等金融商品的相關法令及案例，實際傳授遇到債務陷阱、金融糾紛的解決之道，報名自即日起至9月16日止，額滿為止。

法制局指出，生活中小從信用卡、保險及投資理財，大到買車、買房貸款等，多與金融服務業有關，衍生的金融消費爭議也逐年增加。現代人為追求更好的生活品質，多以借貸或分期付款等方式購買高額商品或服務，當支出遠大於收入，難免會有債務產生，如何有效清理債務，不誤入坊間不肖業者打著代辦、協助清理債務但實際卻創造更多的債務陷阱，是民眾應該急需認識的重要課題。

為讓民眾了解金融消費者保護法與消費者債務清理條例相關規定，以及常見消費爭議類型，法制局特別與財團法人金融消費評議中心及財團法人法律扶助基金會台中分會合作，9月19日下午2時至5時於台灣大道市政大樓4樓集會堂舉辦「消費者保護法規講習」，邀請金評中心講師及法扶台中分會執秘李美玉律師講授。

法制局說明，報名自即日起至9月16日止，額滿截止，可上台中市政府108年度消費者保護法規講習表單( https：／／forms.gle／u9vh8XjjxwS2t45AA )報名，或於每周一至五上午8時至12時、下午1時至5時，電洽04-22289111分機23800。

民眾如有任何消費問題，也可在每周一至五上午8時至12時、下午1時至5時，親至台中市政府消費者服務中心，或撥打全國性消費者服務付費專線「1950」，由台中市政府或消費者所在地縣（市）政府消費者服務中心人員服務。

(中時 )