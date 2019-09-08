新北市丁姓塑膠工廠負責人，因公司經營不善、缺錢花用，竟雇用越南籍范姓移工，闖入友人黃姓婦人住處綁架母女倆，搜刮屋內現金6500元、提款卡等財物，還強拍黃婦裸照恫嚇不准報警；高院依加重強盜、猥褻等罪判丁男徒刑10年6月，另依強制罪判范男徒刑5月定讞，服刑完畢將驅逐出境。

判決指出，53歲丁男與黃婦在自行車隊結識，去年11月起，丁男因公司虧錢急需週轉金，展開劫財計畫，他以借用機車為名義，複製黃婦住處鑰匙，再以1萬元為報酬找來35歲范姓移工合夥，誆稱黃婦是外遇對象，因發生爭執需要「嚇嚇她」，范男因中文不好，一知半解下答應。

今年1月2日下午4時許，2男相約在便利商店，打電話確認黃婦住處無人後，闖入並埋伏，待黃婦進屋時從背後壓制在地，以繩索綑綁手腳拖至房間，還搶走手機，傳訊息騙黃婦女兒進屋，再以繩索、耳機線捆綁黃女，毛巾覆蓋眼睛、嘴巴，持水果刀在身上磨蹭，威脅供出提款卡密碼。

2男最後在屋內搜刮出現金6500元、提款卡等，丁男還脫下黃婦衣褲，撫摸、逞慾並強拍裸照，要求母女倆覆誦「我不會報警」後離去，2人各在當天深夜與隔天凌晨落網。

一審審理時，丁男坦承缺錢花用，但辯稱他的目標是提款卡中的10萬元，並沒有拿走皮包內6500元現金，因當時燈光昏暗，不小心觸碰黃婦身體，並無猥褻、逞慾動作；范男則坦承犯案。一審加重強盜、猥褻等罪判處丁男徒刑10年6月，另強制罪判刑3月，可易科罰金。范男則被依強制罪判刑5月，可易科罰金。

檢方及丁男均提上訴，遭高院駁回，丁被判刑10年6月，可上訴，另丁、范2人涉強制罪部分判刑定讞，范因是外國人，服刑完畢將驅逐出境。

(中時 )