中秋節連假是否可以安心烤肉？中央氣象局公布最新一周天氣預報中，中秋節（13日）預估為好天氣，隨著玲玲颱風離開，劍魚威力逐漸減弱，今（7）日起至中秋連假期間，天氣狀況會越來越好。不過氣象局表示，菲律賓東部外海有熱帶擾動，是否生成颱風，有待觀察。

根據《颱風論壇》預估，下週前期（7至9日）低壓擾動活躍，帶動水氣北上；後期（11至13日）水氣漸減少，天氣逐漸轉好。（摘自臺灣颱風論壇）

根據《颱風論壇》預估，下週前期（7至9日）低壓擾動活躍，帶動水氣北上；後期（11至13日）水氣漸減少，天氣逐漸轉好。

本周六至下週一（7-9日），仍受外圍環流低壓帶影響，北部、花東：高溫悶熱，多雲為主，午後有雷陣雨；中南部、東南部：高溫炎熱，多雲或短暫雨；外島：高溫炎熱，多雲容易下雨。

下週二至週三（10-11日），水氣漸減少，全台表現高溫悶熱，多雲到晴，注意午後雷陣雨。僅南部地區仍有局部短暫陣雨。

下周三至週五（11-13日），全台各地多為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報員特別提醒，菲律賓東部外海有熱帶擾動，是否生成第16號颱風琵琶，影響秋節連假，有待觀察！

(中時電子報)