鴻海集團創辦人郭台銘董事長日前拜訪嘉義市副議長蘇澤峰，表示「國民黨、民進黨這20年來都沒有專注在建設台灣」，導致經濟停滯；前總統陳水扁對這個指控相當不為然，認為郭台銘這種說法有失公允，並反嗆郭五句，批其願賭不服輸，「一點民主風範都沒有」。

陳水扁在臉書上表示，郭台銘要選總統，我們給他最大祝福，歷任總統的施政表現也應該受到嚴厲的檢視並批判；但為了參選總統來指摘20年來國民黨、民進黨都沒有專注在建設台灣，未免偏離事實；郭台銘可以說，你將做得比阿扁、小馬、小英都好；但請問自認最會拚經濟的郭台銘，是否將如過去20年的鴻海集團，拚的是中國的經濟，創造的也是中國人的就業機會？

陳水扁自認承認總統任內做的還不夠多、還不夠好。但郭台銘經營企業可以一個人說得算，做為國家領導人則處處要受到國會與輿論的監督，還有司法、監院的制衡，是不可能為所欲為的。

陳水扁並連五嗆反問郭台銘，郭參加國民黨黨內總統初選，也說輸了初選會支持勝出者，如今「願賭不服輸]，好像他才是「台灣救世主」？還嫌棄他的黨並痛批出線的韓國瑜，「一點政治倫理與民主風範都沒有」。以他這種「唯利是圖的霸氣個性」，一旦鴻海在中國被掐住脖子，台灣被他賣給中國，「誰說不可能？」

(中時電子報)