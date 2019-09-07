2019.09.06新聞深喉嚨 國家機器「爐煉」半年 韓守3成底氣 早練就金剛不壞身？

高雄市長韓國瑜9月8日將在新北市舉辦造勢大會，將參訪慈祐宮與湧蓮寺。前者人稱「鴻海帝國發跡廟」，因創辦人郭台銘兒時曾住9年而聞名，參選時也專程請示該廟「媽祖託夢」；前立委陳宏昌則在後者，痛批韓只會打麻將、抱女人、吃喝玩樂。新北市議員葉元之透露，韓選在這些地點，是有特殊寓意的。

葉元之在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》指出，韓國瑜跟板橋淵源深厚，韓是板橋國小、海山國中畢業，板橋國小又跟慈惠宮非常近；聽說郭台銘的競選總部，也要選在板橋，所以板橋在2020大選有重要地位。

葉元之近一步表示，韓國瑜將這場造勢選在新北市，首站就是慈惠宮，再來去陳宏昌當主委的湧蓮寺，是非常有意義的決定。陳已確定不會出席，因為人在日本，但不是跟新北市市長朱立倫同行。

此外，葉元之也直言，過去都希望能避免分裂，將人留在黨內；但如今態勢，三足鼎立恐已成定局，既然如此，大家也做好一戰準備。而9月8日這場造勢，就是藍營無懼三足鼎立的起跑點、起手式。

(中時電子報)