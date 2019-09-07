烏特勒支市長范贊能致贈米菲兔抱枕予盧秀燕。（台中市政府新聞局提供／陳世宗台中傳真）

烏特勒支市長范贊能向盧秀燕導覽窗外市政建設。（台中市政府新聞局／陳世宗台中傳真）

台中市長盧秀燕率領市府參訪團一行，於6日前往卡通人偶「米菲兔」的故鄉的荷蘭烏特勒支(Utrecht)市，與市長范贊能（Mayor Jan van Zanen）會面，並簽署國際交流合作備忘錄。烏特勒支市長范贊能說，簽署MOU為雙方關係寫下新頁，未來將加強在經貿、文化、教育、創新、智慧交通等領域的交流與合作；盧秀燕則盛讚范贊能在城市治理上深具成效，十分值得台中取經學習，也邀請他再次造訪台中。

盧秀燕昨日與烏特勒支市長范贊能會面，雙市並簽署國際交流合作備忘錄，未來將加強在經貿、文化、教育、創新、智慧交通等領域的交流與合作，台灣駐荷蘭代表處代表陳欣新也到場見證。盧秀燕致贈湖心亭木製漆器予范贊能市長，范贊能市長則回贈米菲兔抱枕予盧市長。

烏特勒支市長范贊能指出，首先歡迎盧市長率市府團隊來到卡通人偶「米菲兔」的故鄉，他曾於2010至2017年五度訪台，台灣與荷蘭間的友誼溫暖又長遠，這次台中市與烏特勒支市雙方簽署MOU，再度為雙方關係寫下新頁，加強兩市在經貿、教育、文化等領域的交流與合作。

盧秀燕說，烏特勒支市不僅是米菲兔的故鄉，也是全世界最漂亮的城市之一，尤其范贊能市長在城市治理上深具成效，無論在環保、交通、建設、文化等方面均廣獲肯定，十分值得台中市取經學習；另范贊能市長也是對台灣人最友善的市長，前年范贊能市長曾帶領樂團到台中參加爵士音樂節，表演廣受歡迎，非常期待他能再度來到台灣，尤其是台中市。

盧秀燕指出，這次率領市府團隊到烏特勒支市，除了表達友誼外，也要來學習像是節能減碳、空汙治理等成功經驗，這裡也是全荷蘭推廣自行車運動最有成效的城市，擁有歐洲最大的自行車停車場。

台灣對於水利議題的交流活動十分有興趣，台中市很有意願爭取成為主辦台荷兩地水利文化交流的城市，加上這裡也有最好大學教育，希望未來兩地學生有機會相互參訪交流。

盧秀燕特別感謝駐荷蘭代表處代表陳欣新的大力協助，促進台中市與烏特勒支市簽署國際交流合作備忘錄。陳欣新認為，荷蘭是座非常創新、兼具人性的城市，相信盧市長這趟參訪行程將會收穫滿滿。

(中時 )