英國一名來自羅馬尼亞的披薩外送員卓根(Alin-Sergui Dragan)，今年26歲，已婚有2個小孩，偶然一次機會從公寓窗外看見一位正妹與男伴嘿咻，從此樂此不疲，長達數月半夜偷窺活春宮，看到後來凍末條，竟然異想天開，自告奮勇要求正妹跟他「炒飯」 結果遭女子報警逮人，最終炒飯不成，變成吃牢飯。

據國外媒體報導，住在漢普郡樸茨茅斯市(Portsmouth)的正妹受害人，今年7月21日凌晨3時許，第一次察覺被偷窺，當時她在自家門口抽菸，突然發現卓根從一旁停好車的後方走出來。

4天後凌晨1時許，卓根走到正妹面前，露骨的說對她「來一發」，還說：「我上周六看見妳和男友做愛。妳看起來很享受，今晚我也想跟妳做。」接著補充說：「最近幾個月，我一直在偷窺妳做愛與自慰。」。

法官宣判時說，卓根所作所為已粗暴且可怕的侵犯他人隱私，因此判他3個月徒刑。法官同時對他下達5年的禁制令，禁止他聯絡受害人或上門找她。

(中時電子報)