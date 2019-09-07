限制級喜劇《好小男孩》敘述3個天真無邪的小六生麥斯、索爾和盧卡斯（分別由雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）、基斯威廉斯（Keith L. Williams）、布萊迪努恩（Brady Noon）飾演)發生在他們身上超誇張超勁爆的各種狀況。為了演出誇張又超齡的搞笑橋段，3個小男生必須學習一些「全新的髒話」，13歲的布萊迪努恩說：「我在拍這部電影的時候學會了至少11個全新的髒話，我媽規定我不准在拍戲之前說任何髒話，我們在拍戲的時候飆的髒話只能留在電影裡。」12歲的基斯威廉斯補充說：「我在現實生活中不會像盧卡斯那樣飆髒話，我跟我媽說我只會在拍戲的時候飆髒話，而且我每次拍完一場有飆髒話的戲份都會禱告。」

為了營造外表天真無邪但行為誇張超勁爆這種極端反差，在挑選童星過程中必須找到第一眼就讓人覺得是心地善良、單純可愛的好小男孩。編劇兼導演吉恩斯普尼斯基說：「我們試圖從這樣的萌反差中製造許多笑點，這種搞笑風格並不常見，因為這些小男孩是真的相信他們聽到的每一件事情，而且完全相信他們做的一切都是對的。」

雅各特倫布雷（左起）、基斯威廉斯與布萊迪努恩，在《好小男孩》飾演天真無邪的小六生。（UIP提供）

3名童星在拍片期間成為好麻吉，到處跑來跑去讓拍片現場就跟其它電影的拍片現場完全不同，編劇兼製片李森艾伯格說：「這三個小男孩只關心午飯要吃什麼，還有我們能不能在飯店泳池晚上九點關閉之前拍完一天的戲。他們會說『我們拍完今天的戲，應該會有一個小時的時間可以游泳。』」製片詹姆斯威佛說：「跟雅各、基斯和布萊迪合作的時候，我一半是電影製片，一半是夏令營輔導老師。看著這3個小男孩從一開始互相不認識，卻得扮演超級好朋友，到後來他們真的變成了好麻吉，真的是一件令人開心的事情。」

電影有太多肢體喜劇和搞笑對白，不管是演員或是劇組人員都很難板著一張臉拍這部電影。3名童星各有讓自己不笑場的撇步：雅各特倫布雷會咬緊牙根然後深呼吸；基斯威廉斯會咬住他的下唇；布萊迪努恩則會緊緊咬住他的腮幫子。他們在拍戲空檔會在一起鬼混，一起看電視、一起打電動、一起唱歌和一起玩玩具無人機。劇組到底是怎麼讓這一群不受控的小屁孩乖乖演戲呢？「身為電影人，我們都很怕捕捉不到我們需要的鏡頭。」李艾森柏格說：「當我們拍到我們想要的鏡頭都會鬆一大口氣，雖然有時候我們會忍不住笑到不行。」電影8月16日在美國上映拿下全美首周票房冠軍，累積票房近5700萬美金，12日在台上映。

(中時 )