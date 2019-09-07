身兼馬刺與美國男籃總教練的帕波維奇，如今展現真正的「師徒情」！原本先前就有機會入選美國籃球名人堂，帕波維奇卻婉拒了，更明確告知名人堂組委會，「如果鄧肯沒有入選的話，我也會暫時拒絕，我想跟他一起入選名人堂。」

也難怪帕波維奇如此重視能否跟鄧肯同一年入選美國籃球名人堂，畢竟帕總領軍馬刺連續22年闖進季後賽，更拿下5次總冠軍，其中2016年宣告退休的鄧肯，扮演相當關鍵的角色，鄧肯更曾拿下兩次年度MVP與3次總冠軍賽MVP。

所以帕波維奇才會如此看重能否跟鄧肯同一年入選名人堂，畢竟他的輝煌執教戰績，幾乎大部分都靠鄧肯幫忙，當然還有大衛羅賓生、帕克、吉諾比利等昔日馬刺功臣，但整體影響力沒人可跟鄧肯相比，看來兩人明年很有機會同時入選。

向來嘴巴不饒人的帕波維奇，看到馬刺官方宣布鄧肯回歸擔任助教，讓帕總不禁調侃，「鄧肯對於執教根本一竅不通，我完全搞不懂馬刺為什麼簽他，只能說因為他讓我領了19年薪水(鄧肯效力馬刺時間)，現在是時候還給他了！」

(中時電子報)