俄羅斯麥維德夫生涯首闖大滿貫決賽。（美聯社）

西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)的第19座大滿貫金盃就在眼前，只剩一個人能夠阻止他了。7日納達爾直落三打敗貝雷提尼(Matteo Berrettini)，殺入美網男單決賽。對面等著的是第5種子俄羅斯新銳麥維德夫(Daniil Medvedev)。

麥維德夫不愧是三巨頭之外的頭號奪冠熱門，運氣也很不錯，三巨頭被他避開了兩個。原本8強戰可能碰到喬柯維奇(Novak Djokovic)，結果喬帥退賽，他對上的是瓦林卡(Stan Wawrinka)並成功將之擊退。原本準決賽可能碰到費德勒(Roger Federer)，結果費德勒爆冷敗給迪米卓夫(Grigor Dimitrov)，麥維德夫今日直落三收拾了迪米卓夫，首次闖進大滿貫決賽。

「我真的沒想到來美國能打得這麼順，我只好說我愛美國！」麥維德夫一句話讓全場大笑，儘管美國人仍討厭他，但他的勇猛逐漸贏得一些觀眾的支持，大家前幾天還巴不得把他逐出球場。

儘管比納達爾年輕10歲，麥維德夫的體能仍不如納達爾，決賽如果打得愈久就愈有利於納達爾。麥維德夫坦承自己容易疲勞，即使直落三收拾迪米卓夫，他在末盤還是打得大口喘氣。這亦是麥維德夫被視為「第四位天王」候補人選的原因，他擁有過人的意志力，此乃攀上頂峰的必要條件。

(中時電子報)