黃士修在臉書上爆料鄭亦麟曾在外商公司任職。(圖/翻攝自臉書)

台船子公司台船環海（CDWE）3日舉行董事會，通過由民進黨幕僚出身、主掌離岸風電開發政策的經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，年僅28歲的鄭亦麟出任董事，消息一出引起網路譁然，名嘴張友驊在政論節目上爆出，這些空降人士，通通都是民進黨的布局！

張友驊在中天政論節目《新聞龍捲風》中表示，知情人士對他透露，鄭亦麟隸屬於新潮流，有「兩任經濟部長推薦」；而鄭亦麟過去曾在外商公司工作，表現不佳而辭職，但進入民進黨後卻擔任要職，就跟民進黨過去某任局長的「發跡模式」一模一樣。

張友驊表示，為什麼民進黨要把鄭亦麟安排到台船子公司董事這個位子？他的消息透露，因為民進黨正盤算，「如果明年繼續執政的話」，明年不管風電也好，或是高雄的港區開發，綠營人士都會開始「大舉入侵」；所以張友驊認為問題不是在年輕人能不能擔任董事，民進黨在各單位的布局，才是真正值得我們關切的。

(中時電子報)