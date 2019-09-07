桃園市長期以來是國民黨的深藍鐵票區，本是藍營反攻有望的區域，外界也普遍看好藍選情。但在近來韓流下滑趨勢下，有媒體注意到，國民黨桃園市立委選將，除了前立委陳學聖掛出韓國瑜合照外，其餘幾乎找不到。對此，國民黨桃園市黨部強調，下週就會看到韓國瑜與六名參選人大合體的大型看板，挺韓決心絕對不會動搖。

近來國民黨總統候選人韓國瑜整體氣勢下滑，首當其衝的就是立委選情，原本看好藍立委選情有望過半，但現民調卻顯現出，新北和高雄國民黨選情不樂觀的態勢出現。

甚至港媒《中評網》發現到，桃園市藍立委候選人都已就定位，但除了陳學聖有掛跟韓國瑜合照看板外，其餘幾乎都看不太到，有外界傳聞藍軍按兵不動，可能跟鴻海創辦人郭台銘有關，不過這說法已被國民黨桃園市黨部否認，並向《中評網》強調，下週就會看到韓國瑜與六位國民黨立委參選人大合體的大型看板，挺韓決心絕對不會動搖。

(中時電子報)