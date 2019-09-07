大陸限制陸客來台，重創台灣觀光市場，蔡政府拋出巨額補助盼刺激國旅。台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智對此批評，「這個政策其實就是赤裸裸的2020總統立委大選的買票政策。」

蘇煥智表示，其實馬英九時代的消費券政策已有被大家垢病很多，認為是馬英九無能的開端。但小英政府這個政策比起消費券更令人不滿，因為不同行業受到差別待遇，圖利特定行業、特定廠商。嚴重扭曲市場機制，而且往往有特殊關係的廠商才能聲請到補助。

蘇煥智指出，台灣是一個低稅負的國家，政府的錢應該用在刀口上，應該優先補助的對象是那些「真正弱勢需要照顧的人」。這些錢應該優先用來「小孩國家養」、「保障國民基本收入」、「實施長照保險」，讓那一些沒有收入的人受到基本生存的保障；年輕父母得以放心生小孩。

他強調，那種買票性質「特種消費券」其實就是圖利特定產業，扭曲市場機制，應該要根本杜絕。

蘇煥智認為，政府如果要振興觀光產業，應該把權力及財稅下放給地方政府。交通部觀光局、內政部國家公園（除了保育以外）的權力及預算完全下放給地方。地方政府自然會認真建設及行銷。

他表示，據一些業者反映，去年的國旅補助款有的廠商迄今尚未拿到，部分廠商陷入週轉困難。顯見就算中央政府要政策買票，也是一個非常沒有效率的政策買票方式。

(中時 )