庹宗康近日主持衛視中文台《旅行應援團之一起出發吧》，帶著李玖哲、黃小柔、詹惟中、峮峮及紫薇從大稻埕保安街傳統早餐開始，進行台北的回憶之旅。一行人先到台灣僅存的鑄字行玩起尋找自己名字的遊戲，李玖哲錄影中不忘對愛妻放閃，不先找自己名字，反而先找太太相馬茜的日文發音「Akane」，讓庹宗康一看趕緊改找太座大名，就怕回家沒法交代。

在前往古蹟草山防空洞的路途上，庹宗康透露自己是士林國小畢業，小時候假日常跑陽明山，而他這個年紀的人，小時候一定都會有一張跟大鐘的合照。抵達後，當地的湖山里里長特地前來迎接並擔任嚮導，庹宗康一看到里長後，就稱自己跟里長有一個共通點，兩人身分證字號都是Y，讓里長興奮到馬上跟庹宗康握手說：「了不起，空前絕後。」

湖山里里長（左起）、庹宗康、李玖哲相談甚歡。（衛視中文台提供）

原來庹宗康當年住在陽明山下，而陽明山跟山下部分區域是歸陽明山管理局管轄的特殊行政區，所以57年次的庹宗康身分證上才會是Y，而1974年後特殊行政區改為與台北市相同，從此Y字頭的身分證絕跡，所以里長才回應「空前絕後」，里長忍不住驕傲地說：「Y字頭出門走路可是會有風的喔。」

(中時 )