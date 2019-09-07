中秋團圓烤肉不能少，無論是室內餐廳還是室外烤肉，肌膚容易因為高溫悶熱的環境而出現發熱發紅、搔癢、脫皮等狀況，烤肉產生的碳煙也容易引起肌膚敏感乾燥。烤肉完的肌膚修護不能少，此時最需要溫和的保養品急救鎮定脆弱肌膚，透過保濕補水的保養品於肌膚表層形成鎖水保護膜，修護乾燥受損角質並降溫舒緩，讓肌膚重返健康水嫩光澤！

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中秋連假期間瘋烤肉，空氣中的懸浮粒子增加，肺部敏感的人容易出現不適情況，除了可戴口罩減緩症狀，亦可補充保健品進行肺部養生。

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中秋月餅、柚子、烤肉…等各種美味當前，往往讓人忍不住食指大動，偏偏熱量高讓人想吃又怕胖，除了節制飲食，更可搭配纖體美身的保健食品，不僅可幫助維持消化道機能，亦可補充不足的膳食纖維，體內環保做得好，讓你中秋月圓人不圓，過完連假仍然維持嫦娥奔月般的輕盈體態！

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