效力海盜的台灣好手王維中，7日在面對紅雀的比賽中後援登板，僅花6球抓到2個出局數下莊後，下半局隊友一口氣敲6分逆轉，最終海盜以9比4擊敗紅雀，王維中再次幸運收下勝投，連續2場出賽都「轉運」。

前6局紅雀以2比1些微差距領先，7局上半海盜換上右投羅德里奎茲(Richard Rodriguez)後援，結果上場先被敲一發陽春炮後，又因保送、二壘安打失分，海盜緊急在3分落後、二壘有人的情況下換上王維中，果然順利止血。

王維中本日僅花6球，連續讓2名紅雀打者擊出滾地球出局，最快球速90.7英里(約146公里)，後援0.2局就退場。下半局海盜隊友彷彿吃下大補丸，連續敲出4支安打將分數追平後，歐蘇納(Jose Osuna)敲出超前安，弗雷塞(Adam Frazier)補刀三壘安，將分數拉開成7比4領先，同時王維中獲得勝投資格。

王維中下半局遭代打換下場沒有續投，最終海盜順利以9比4逆轉獲勝，王維中加盟海盜後連續2場出賽都成為「轉運手」，上場後隊友打開攻勢幫助他拿下勝投，賽後自責分率下降至3.14，同時拿下本季第3勝，加盟海盜後連續拿到2場勝投。

(中時電子報)