日媒報導，84歲的日本上皇后美智子今天已住進位於東京都文京區的東京大學醫學系附屬醫院，預計明天進行切除乳房腫瘤手術。

日本產經新聞報導，手術預訂明天上午10時開始，包含麻醉在內的時間約需要4小時；明天手術結束後，也還需要住院幾天才能出院。

日本讀賣新聞報導，美智子在日本時間上午10時左右從皇居出發，大約15分鐘後抵達東大醫院，跟前來迎接的院長瀨戶泰之等人致意後前往病房入住，今天將進行手術前的檢查。

宮內廳表示，美智子的乳癌屬於第一期，並無明顯轉移情況；手術將保留乳房，切除腫瘤及周邊組織，預計數小時可完成。

日本朝日新聞報導，宮內廳表示，手術預計明天上午開始進行；上皇明仁明天除了在手術前到醫院探望美智子，手術結束後也將再度前往醫院，夫妻兩人一起聆聽醫生的術後說明。

美智子今年7月健康檢查時在左側乳腺發現腫瘤，之後經過再度檢查，診斷為罹患第一期乳癌，屬於癌症分期4階段中最初期。明天手術將由東大醫院的醫師，及負責美智子健康逾10年的靜岡縣立靜岡癌症中心乳腺外科醫生共同執刀。

(中央社)