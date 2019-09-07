外傳我國友邦索羅門將交「新朋友」大陸，並可能中斷與我外交。對此，據索國當地媒體報導，索國外交部長馬內列將於8日抵台訪問，索國官員指出，此行可視為對索國與台灣邦交關係穩健釋出訊號。

索羅門群島媒體「島嶼太陽報」（Island Sun）7日在頭版刊登馬內列（Jeremiah Manele）將訪問台灣的消息。報導指出，索國外交部6日晚間證實此一消息，其中引述外交消息來源指出，馬內列將在台北訪問約5天至6天，並可能傳遞索國希望台灣協助發展交通基礎建設計畫。

索羅門新總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今年4月上任以來，為了改善索國的經濟前景與尋求與大陸之間經貿活動，積極檢視台索外交關係，已就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，成立跨黨派小組評估邦交轉向的利弊。索國國會外交委員會日前召開聽證會，跨黨派小組表示，將整合意見後向總理及國會提出建議。

綜合外電報導，索國政府和國會對於是否轉向與大陸建交的意見分歧，如索國通訊及航空部長夏奈爾（Peter Shanel）在聽證會建議與大陸建交，資深國會議員商奈爾（Hon. Peter Shanel Agovaka）更直稱「我們不能再和台灣維持另一個40年的友誼關係，現在是我們交新朋友的時刻，現在是我們的生活繼續向前的時刻」。但包括馬內列在內的閣員與議員上月發表聲明，支持維持與台灣邦交。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）8月發布報告指出，若索羅門與台灣斷交，恐會引起其他國家中斷與台灣的關係。

(中時電子報)