謝翔雅拍內衣廣告。品牌提供

謝翔雅拍內衣廣告。品牌提供

謝翔雅拍內衣廣告。品牌提供

謝翔雅拍內衣廣告。艾迪昇、莎薇提供

謝翔雅因在電視劇《通靈少女》飾演學姊一角打開知名度，她6日為代言內衣出席記者會，穿爆乳裝秀雪白C奶，她在活動現場還大跳「推推舞」，動感有活力。

她分享拍內衣廣告時，最擔心「點點」跑出來和「露毛」，所以為了廣告怕「三角地帶」有尷尬情況，有特別處理下半身，她請教同志朋友去哪裡除毛最好，去的時候發現還可以選擇三角形、愛心型和水滴型，「全處理掉了，無敵害羞，差點想蓋住自己的臉，但對方是女生還好」。

她形容除毛感覺是「微微痛，像橡皮筋彈過，又像打火機在燒身體」。坦言剛接到內衣廣告邀約時，既開心又擔心，怕爸媽嚇到，事後還被爸爸虧：「胸這麼小、屁股這麼大、人又瘦沒什麼料，怎麼有人找妳代言。」讓她不服氣回嗆說自己已經長大，「現在很有料」。

謝翔雅和富邦勇士隊球星蕭順議分手後，今年8月被拍到和八三夭鼓手阿電七夕約會，阿電後來大方認愛「希望越來越好」。2人當初因拍激情MV相識，謝翔雅在內衣活動上也認了，還祝男友11月小巨蛋演唱會順利，男友有沒有詢問她的內衣秀？她說拍完內衣DM有傳給他看：「他沒多說什麼，要我加油，好好表現。」

(中時 )