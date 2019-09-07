網友在爆廢公社發文。（圖/爆廢公社）

夏天在家多會開冷氣消暑，但有網友表示，她回到家看剛收到電費帳單，嚇到懷疑人生，金額快1萬9，原來是她家裡有4台冷氣，都非變頻，加上暑假小孩在家、24小時沒關冷氣所致。文章一出，釣出一堆苦主，有人收過5萬，甚至15萬元電費。

女網友在臉書《爆廢公社》分享剛收到的電費帳單，金額達18990元，並說，她被電費帳單嚇到，「打開電費的那一剎那，懷疑人生了」。她分析說，她雖是家用電，不是營業用電，但家裡4台冷氣（不是變頻），加上剛好是暑假，小孩都在家，冷氣幾乎24小時都沒關，造成電費暴漲。

最後，她自嘲自己沒有在挖礦，皮卡丘也沒來她家充電，「台電什麼時候要送我中秋禮盒？」文章一出，引起網友熱議，有網友說，「我家3台整天也不到一半耶」、「24小時開機然後溫度設定很冷吧？不然這電費嚇死人了，我家電費1500元就嫌貴死了」、「我們家夏天平均每天多花50元吹冷氣」。

不過，更多網友說，「我婆婆夏天電費都5萬起跳的，做生意有1個大冷凍庫，2個大冰箱+冷氣一直吹」、「我也收過夏季一萬五的電費」、「多妳一點，我家19998，剛繳完」、「繳過營業用電5萬多塊」、「6人5樓透天，冷氣只有晚上開，最高還有22000過」、「收過150000電費路過」網友也紛紛勸她，快換變頻冷氣，電費至少少個0。

(中時電子報)