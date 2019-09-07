洪都拉斯、阿龐近日錄台視節目《綜藝3國智》，兩人擔任該集的過關標竿，只有挑戰贏過他們，才可以順利下班，兩人取自己名字的諧音「阿龐」及「洪勝德」湊成「龐德」，以呼應當天節目主題「007龐德挑戰賽」。洪都拉斯和納豆進行一場對決，納豆為了不弄髒制服，帥氣褪下上衣打赤膊準備一決高下，沒想到洪都拉斯突然提起當年兩人在模仿節目中曾搭擋好一段時間，也算是「師徒」關係，頓時讓納豆盛氣凌人的氣勢瞬間化為烏有。

納豆要洪都拉斯別在「戰場」上以輩分壓人，洪都拉斯則笑回，「我沒有，只是想要提醒你，曾經我也是你的師父。」兩人拚命攻擊還不忘要脅對方，誰也不讓誰，最後灰頭土臉、氣力放盡躺在地上，洪都拉斯仍不放棄詢問，「我贏了嗎？」一臉慘樣讓大家直笑，「你贏啦，簡直用生命在拚。」

洪都拉斯（下）累癱在地。（台視提供）

洪都拉斯和阿龐兩人乍看來勢洶洶，但主持群分析兩位「守關主」貌似戰力不太猛，樂得拍手叫好，笑稱應該第一關就能下班，阿龐趁機爆料，「剛剛王少偉有夠過分，說這麼早下班不知道要去哪才好，還問我這附近有哪裡好玩的。」洪都拉斯也擔心表示，「會不會最後只剩我跟阿龐，演藝圈31年來最大的汙辱。」而兩人果不其然頻頻被撂倒，還當場被笑，「每一關結束不是攤著就是躺著。」

(中時 )