台北市長柯文哲失言不斷，從外型歧視、缺乏性別平等包山包海，更脫口說出總統府祕書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」等；總統府發言人丁允恭從高雄市政府就跟陳菊共事，忍不在臉書表示，「不是萬千寵愛的男神女神，就該淪落為言語凌遲的賤人。」

丁允恭說，「她並不介意，但我還是很介意。而且也不只是為了她介意」。

丁說，「有人說，反正是他（柯）失言了，扣分的是他，就讓他自己繼續自爆就是了。可是我沒有辦法如此豁達看待。」

丁允恭說，言語的傷害是存在的，並不會因為發言的人也被批評，就可以雲淡風輕；雖然被罵的人自己說，不差他這樣說了。

丁認為，如果在這樣的時代，讓走上這條道路的人，就該躺上砧板，任憑刀割，除了能力言行操守應有的檢驗以外，還要承擔種種人身的公開奚落、攻擊乃至於作賤，且被視為理所當然，或即使不好也不被當作什麼大事，那我們的民主事業最終就將成為一種廉價的娛樂活動。

他表示，不是萬千寵愛的男神女神，就該淪落為言語凌遲的賤人，那麼最後終將只有懷抱陰沉圖謀的人願意忍受留在這裡，然後一切就將成為庸俗、墮落與黑暗的泥沼。

(中時 )