下週就是中秋節了，免不了吃月餅、吃柚子，其實中秋前後是台灣西南季風與東北季風的轉換期，天氣變化大，卻也是萬里蟹最肥美的時節，捕蟹漁民紛紛觀望海象，念想著西北海域漁場，等海象允許就趕緊出海，將最新鮮活跳跳生猛萬里蟹帶進港裡。

清蒸萬里蟹（三點蟹）。（圖取自新北市漁業處官網）

「萬里蟹」，全國知名海蟹品牌，由三位主角「三點蟹」、「花蟹」及「石蟳」組團，由萬里區龜吼、野柳、萬里漁港及石門區富基漁港的漁民出海航向台灣最北富貴角西北方海域，將圓形籠具串連後投放到海裡，萬里蟹受籠內誘餌請蟹入甕，連籠帶蟹的拉上來，航程一趟就是3-4天，就是這種方式誘捕的螃蟹，外觀完整品質好。

「秋蟹」，顧名思義是秋天必嚐的應景食物，一年沒品蟹吃酒，總覺得秋天少了些什麼，秋天是萬里蟹產卵前最肥美的時刻，萬里蟹一年中不斷進食增加能量與養分，就是為了交配產卵，所以，萬里蟹未產卵前的肉質與蟹黃蟹膏在一年中最為豐腴飽滿，是絕佳的品味時機，而有「在台灣就是要吃萬里蟹」的美譽。

夜燈初上，捕蟹漁船剛進港，需要馬上分級處理，交由盤商銷售，圖中漁民帶著手套為萬里蟹分類（花蟹及三點蟹）。（圖取自新北市漁業處官網）

秋季台灣北部海域海象瞬息萬變，捕蟹船一航次就是3-4天，看天看海彷彿跟東北季風玩捉迷藏，非常辛苦；而萬里蟹別於一般養殖螃蟹，死後走味速度非常快，因此要品嚐到最美味的萬里蟹，還是要到產地萬里龜吼、野柳漁港及石門富基去品嚐尚青的萬里蟹，也最直接支持在地漁民及傳統產業的方式。

萬里蟹品牌從2012起創立以來，成功提升漁民及漁港漁村經濟繁榮，為了能永續萬里蟹漁業，除了中央103年公告限制抱卵母蟹禁漁期（8/16-11/15為抱卵母蟹禁漁期）及體型大小限制等法規外，早在新北市府於開創品牌後，便積極輔導並稽查捕蟹漁民抱卵母蟹及體型太小不抓，也希冀漁民能夠確實執行。

(中時電子報)