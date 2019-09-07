With many players choosing not to play for Team USA in the World Cup, 3-time Olympic Gold medalist @carmeloanthony gives respect to the guys playing now with @TheFrankIsola and @Scalabrine pic.twitter.com/o4sAjM4lfP — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) September 6, 2019

身為美國男籃「常客」之一的「甜瓜」安森尼，近日接受《NBA Radio》訪問表示，「對那些正在世界盃奮戰的美國球員，你必須脫帽致敬！他們並不清楚自己經歷什麼，但我感覺他們就像二流球隊，所有人都退出了，如今卻變需要他們。」

「我從2002年一直替美國男籃打到2016年，所以我對美國男籃充滿感激，」如今還在拚命找尋NBA新東家的安森尼表示，「在那些日子裡，我感覺就像是整個大家庭的一份子，也可以跟那些好手一起在國際賽舞台上面奮戰。」

「我想現在心態已經改變了，球員開始會觀察到底有誰加入美國男籃，然後說，『好了，現在到底有誰要打？』」安森尼感嘆表示，「假如沒辦法組成一個超級強隊，大部分球員都選擇退出了。」他無疑是在嘲諷那些宣告退出的球星。

其實安森尼先前表達過加盟這支美國隊想法，卻遭美國男籃總管柯蘭吉洛拒絕，理由是擔心安森尼的加入，會替這支美國隊帶來負面效應，如今隨著美國男籃在世界盃不再那樣強勢，甚至差點輸給土耳其，不知道柯蘭吉洛是否後悔了。

至於安森尼能否重返NBA的最新傳聞是，快艇正在考慮簽下一名老將，將從安森尼或尚波特當中二選一，只是快艇已有里歐納德、保羅喬治兩大明星前鋒，替補前鋒也有哈克利斯、賈麥克格林，就算找了甜瓜，恐怕也沒上場空間。

(中時電子報)