電商9.9購物節正式開打！愛買宣布，9月7日至9月9日愛買線上購物X蝦皮商城全館消費99元超商取貨免運，天天還可領取50元折價券，現領現折，並同步推出上千件中秋商品，讓民眾一站購足烤肉用品、生鮮食材和禮盒！

愛買表示，愛買線上購物業績逐月成長，平均每月成長3～5％，這次參與蝦皮商城年度購物節盛事，適逢中秋買氣助攻，預計愛買線上購物X蝦皮商城9月業績可再成長4％。

愛買指出，今年愛買線上購物推出25款品牌名店月餅，目前熱銷前三名分別為愛買現烤奶油烏豆沙蛋黃酥禮盒、佳德鳳梨酥和香港美心香滑奶黃月餅禮盒，民眾免排隊買月餅的優勢，讓今年中秋月餅銷量較去年同期成長10％；即日起愛買線上購物X蝦皮商城祭出中秋嚴選品牌月餅輸入折扣碼FEAM0816，訂單滿千就享95折優惠。

另，愛買發現，平價零嘴與地方名店伴手禮銷售數量逐漸攀升，愛買線上購物將在9月7日19:00與蝦皮商城共同直播，介紹台灣與異國特色美食零嘴，如宜蘭金少爺三星蔥花生糖、淡水德裕魚酥、桃園大溪品香世家品品黃大目豆干、紅茶花伝皇家紅茶…等商品， 觀看直播還可搶折價券，不用飛出國在愛買線上購物也可買得到台灣與世界各地的地域美食零嘴！

(工商 )