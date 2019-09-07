在美國有一位工作狂爸爸，幾天前在LinkedIn上發表了一篇文章，讓許多網友看完都超級心碎並瘋狂分享。

JR Storment分享了他自己的親身故事，一個心思過度放在公司上的父親，導致他的孩子在夜半離世他也不知道的悲痛故事。JR Storment說，當他接到妻子電話時他人正在波特蘭(Portland)的會議室中與12個人開會。JR寫下當時與妻子的對話：

她冰冷且快速的說：「JR，威利(Wiley)死了。」

我難以置信的重複道：「什麼？」

「威利已經死了。」她重複道。

「什麼？！不」我大叫「不！」

妻子：「我很抱歉，我已經打給911了。」

接著JR衝回家裡，一開始JR還不能靠近愛子的遺體，他只能透過玻璃窗看著他的孩子。JR說，當時他(威利)躺在他的床上，看起來像是很安穩的熟睡著。在他終於被允許接觸遺體時，他立刻衝進去並握住孩子的手，不停地重複問道：「發生了什麼，小傢伙？」JR說他與妻子站在孩子的床前30多分鐘，不停地撫摸著他的頭髮、前額，直到最後看著他被放進屍袋中。

親眼看著孩子的遺體離開已經足夠令人悲傷，但當他們聽見法醫推斷的死亡時間更令他們心痛，法醫告訴他們當威利被發現死亡時，至少已經死亡了8-10小時。因為威利患有輕度癲癇症，但因為他只發作過一次所以夫妻倆再詢問過醫生確定不會有什麼大問題後便不太注意這件事情。法醫沒有談到最終使威利死亡的是什麼，但可能是SUDEP(這是一種在其他方面屬健康的腦癇症病人猝死﹐許多不是專攻腦癇治療的醫生和護士都不熟悉這種狀況。)。JR透過分享自己的切身之痛，希望大家別只沉浸在工作當中，汲汲營營的度過一生，而是盡可能的去享受人生。

(中時電子報)