疑開車門不慎，摩托車與路邊轎車發生糾紛。（蘆竹分局提供／甘嘉雯傳真）

疑開車門不慎，摩托車與路邊轎車發生糾紛。（蘆竹分局提供／甘嘉雯傳真）

開車門嚇到？桃園一名女騎士騎車行經桃園市蘆竹區南山路三段時，疑似遭轎車開車門碰撞倒地，女騎士持行車紀錄器到蘆竹分局報案，交通隊受理，並釐清肇事原因，雙方當事人自行協調民事賠償，不過影片引發網友熱議，認為騎車還是不要太靠近右邊，以免發生危險。

影片中，一名女騎士騎車行經蘆竹區南山路三段，當時路邊轎車男子已開車門站在車邊，摩托車經過時，突然倒地，先聽到一聲長按喇叭，女騎士「你沒有這樣開車門吧，先生」，轎車駕駛「我離你很遠ㄟ」；女騎士又說「你這樣開車門會嚇到，可以幫我把摩托車扶起來嗎？」

PO文者說，影片主要用意是要提醒開車門請兩段式，已經報警也做好筆錄，直抱怨車主態度有待加強，質疑車主一開始卸責還怪家人騎太快，直到有行車紀錄器才閉嘴，一句道歉都沒有，網友紛紛留言「車主連看都沒看吧」、還有人分享經驗「這樣開車門不知道害死多少人，有一次也是這樣差點被害」、還有人認為，路邊根本不能設置停車格，停車應該到停車場。

蘆竹分局交通分隊小隊長林泰宏表示，未依規定開啟車門因而肇事者，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣1200元至3600元罰鍰，請各位駕駛人注意。

(中時 )