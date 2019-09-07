游昇俯／台北報導

受低壓帶影響，今（7日）、明兩天各地皆有出現午後雷陣雨機率，尤其是山區及東半部地區，可能有局部大雨發生；周二（10日）之後，隨著太平洋高壓逐漸朝台灣伸展過來，午後雷陣雨區域才會逐漸縮小。此外，目前菲律賓東方海面的低壓，下周可能形成今年第16號颱風「琵琶」，但其走向是否影響台灣則仍待觀察。

中央氣象局預報員張承傳表示，今天清晨之前，受「劍魚」颱風殘餘水氣影響，南部地區雨勢明顯，有局部大雨產生，恆春半島甚至有局部豪雨，上午雨勢趨緩，但中午過後，各地仍有午後雷陣雨，尤其山區有局部大雨發生機率，須特別注意。

明天仍受到低壓帶影響，南部及東南部易有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區清晨之前有局部陣雨，其他地區則為多雲天氣，但各地午後雷陣雨仍比較明顯，尤其是山區及東半部地區，有局部大雨發生的可能。

張承傳指出，周二以後太平洋高壓逐漸伸展過來，將剩南部還有局部陣雨，其他地區皆為午後雷陣雨天氣；周三東半部整天還有些零星降雨，但各地午後雷陣雨範圍將縮小到山區，周三以後各地便以多雲到晴天氣為主。

張承傳說，「玲玲」颱風今天侵襲韓國，「法西」颱風則在明、後天開始影響日本天氣，目前位於菲律賓東方海面的低壓，預估下周有機會發展成颱風，但發展起來後的走向仍有各種可能，需要再觀察一兩天。

氣象專家吳德榮則在其「三立準氣象‧老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬皆顯示，下周熱帶擾動仍然活躍，約在下周二、三，菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象，但其模擬位置及強度，皆不相同。至於中秋節（13日）天氣是否受此颱風干擾，則還「言之過早」。

(中時 )