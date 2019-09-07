萬華刈包吉中秋送紅包 1.5萬碗關廟麵 12:272019/09/07 中時 陳怡誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬華「刈包吉」廖榮吉（中）7日準備5百個紅包和1萬5千碗的關廟乾拌麵，要跟大家結好緣過好節。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 萬華的「刈包吉」廖榮吉做愛心不遺餘力，中秋節即將來到，7日在萬華區梧州街70號準備5百個紅包和1萬5千碗的關廟乾拌麵，工作人員忙碌贈送紅包及關廟麵。（陳怡誠攝） 廖榮吉(右)笑說，差不多花15萬，要跟大家結好緣過好節。（陳怡誠攝） 台北市萬華的「刈包吉」廖榮吉做愛心不遺餘力，中秋節即將來到，7日在萬華區梧州街70號準備5百個紅包和1萬5千碗的關廟乾拌麵，要跟大家結好緣過好節。 (中時 ) #紅包 #關廟 #刈包 #萬華 #萬華區 也許您會感興趣 推薦閱讀 白吃白喝拿紅包 奇葩親戚人人有 20:262019/09/04 社會 新舊戶都有禮 彰銀二招吸客上門 19:282019/09/05 財經 《金融股》彰銀推行動支付，祭回饋及紅包吸客 11:422019/09/06 財經 好心人幫老婦按摩？男趁機偷走紅包錢 17:482019/09/06 社會 玩食熱門新聞 新店暖心老闆超有愛！10年送出逾2萬顆包子 - 玩食 萬華刈包吉中秋送紅包 1.5萬碗關廟麵 - 旅遊 吃到飽不夠看啦！ 這家連鎖Buffet決定這樣做… - 旅遊 - 工商 板橋凱撒BUFFET吃到飽 9月底前銀髮族雙人行第2人半價 - 旅遊 - 工商 《翻爆旺美食》中秋送禮看過來 2019還在排隊的蛋黃酥 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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