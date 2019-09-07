萬華的「刈包吉」廖榮吉做愛心不遺餘力，中秋節即將來到，7日在萬華區梧州街70號準備5百個紅包和1萬5千碗的關廟乾拌麵，工作人員忙碌贈送紅包及關廟麵。（陳怡誠攝）

廖榮吉(右)笑說，差不多花15萬，要跟大家結好緣過好節。（陳怡誠攝）

台北市萬華的「刈包吉」廖榮吉做愛心不遺餘力，中秋節即將來到，7日在萬華區梧州街70號準備5百個紅包和1萬5千碗的關廟乾拌麵，要跟大家結好緣過好節。

(中時 )