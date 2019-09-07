台中市神岡區山皮段、圳堵段土地共約5111筆，日前完成地籍圖重測公告，換發所有權狀的地主人數預計3000多人。為服務平日無法到所換狀的土地所有權人，豐原地政事務所7日在神岡區圳堵國小受理所有權人換發土地所有權狀，新的土地所有權狀也將於9月21日在同一地點發放，如當日地主無法前來，可於平日上班時段至該所領取，其中9月9至12日夜間將延時至晚上7點，提供便利在地服務。

地政局長吳存金說，台中市土地約有157萬多筆，其中，有8萬多筆土地尚待辦理地籍圖重測，由於仍繼續沿用日據時期地籍圖資，造成界址爭議及糾紛時有所聞。市府自102年起陸續推動台中港特定區、大台中地區委外地籍圖重測計畫，解決界址等爭議問題，同時也大幅提高測量精度，預計辦理13萬7000多筆，至去年為止已完成6萬筆，神岡地區也完成近1萬6000筆。

吳存金指出，土地所有權狀為所有權人產權的憑證，豐原地政事務所於假日下鄉提供換狀服務，主動協助在地鄉親維護產權，同時體貼民眾免於交通奔波辛苦。

豐原地政事務所主任楊曉龍說，換發的新土地所有權狀將於今年9月21日在圳堵國小發放，當日地主若無法前來，可於平日上班時段至該所領取，同時規畫於9月9至12日提供夜間延時至晚上7點，提供換狀服務。

東勢地政事務所今日也前往東勢永安宮所舉辦的鯉魚伯公文化祭，宣導各項地政便民業務。透過活動宣導地政測量、登記與實價登錄等業務，突破固定服務據點的服務方式，深入地方鄰里，讓更多民眾了解各項地政便民措施。

(中時 )